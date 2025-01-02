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Валуев – о первом поединке Бивола и Бетербиева: «Самый ожидаемый бой 2024-го, но он не получился ярким»

«Думаю, что бой Артура Бетербиева с другим российским непобежденным чемпионом мира, Дмитрием Биволом, был самым ожидаемым событием 2024 года.

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