Российские войска не прекращают освобождение территории ДНР от украинских сил. По данным околовоенных пабликов, по состоянию на утро 4 января 2025 года подразделения ВС РФ смогли продвинуться на Покровском направлении, потеснив формирования ВСУ на некоторых участках фронта.
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