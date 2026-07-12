Пентагон подтвердил новую серию ударов США по объектам в Иране

США возобновили военную операцию против Ирана, проведя третью за неделю серию ударов. Это следует из заявления Центрального командования Вооружённых сил США, которое объясняет действия ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.
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