В Киеве рассчитывают на «корейский сценарий» завершения украинского конфликта

Ряд украинских пабликов сообщают о том, что глава президентского офиса Андрей Ермак работает над реализацией заморозки конфликта, которая фактически станет «корейским вариантом» прекращения боевых действий.
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