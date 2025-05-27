Мэр Александр Новиков объедет Заднепровский район

Градоначальник пояснил, что именно проверит и чему уделит внимание в ходе рабочей поездки по части Смоленска В ближайшую субботу глава города Александр Новиков проведёт ранее анонсированный объезд района, выбранного смолянами.
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