Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Александр Новиков объедет Заднепровский район

Мэр Александр Новиков объедет Заднепровский район

Градоначальник пояснил, что именно проверит и чему уделит внимание в ходе рабочей поездки по части Смоленска В ближайшую субботу глава города Александр Новиков проведёт ранее анонсированный объезд района, выбранного смолянами.

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