Мужчина забрал себе 18 тысяч рублей, а остальное вернул через киоск.В Ельце сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 18 тысяч рублей из потерянного 27-летним ельчанином картхолдера (футляр для карточек).
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