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Спорт Уик-Энд

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35 лет назад Царь отправился покорять Европу... Сегодня он опять вспомнил, что тогда был популярнее Карпина и даже помог тому перебраться в «Сельту»

35 лет назад Царь отправился покорять Европу... Сегодня он опять вспомнил, что тогда был популярнее Карпина и даже помог тому перебраться в «Сельту»

35 лет назад яркий спартаковский форвард Александр Мостовой именно в тот самый месяц, когда рухнул Советский Союз, отправился покорять Европу – перешел в португальскую «Бенфику»… Мы все помним, что он стал одним из самых заметных российских футболистов за кордоном.

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