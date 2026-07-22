35 лет назад Царь отправился покорять Европу... Сегодня он опять вспомнил, что тогда был популярнее Карпина и даже помог тому перебраться в «Сельту»

35 лет назад яркий спартаковский форвард Александр Мостовой именно в тот самый месяц, когда рухнул Советский Союз, отправился покорять Европу – перешел в португальскую «Бенфику»… Мы все помним, что он стал одним из самых заметных российских футболистов за кордоном.