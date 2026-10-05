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Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр

Прожигают броню: эксперт раскрыл, когда термитные "Герани" расплавят мосты через Днепр

Термитные "Герани" способны проплавить броню и расплавить железнодорожные мосты. Этот боеприпас недорогой, и его задача — поразить именно металлическую конструкцию.

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