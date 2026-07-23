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Контрафронт

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Ирак: Местные источники сообщили о взрывах в Абдали в кувейтской мухафазе Аль-Джахра, на пограничном...

Ирак: Местные источники сообщили о взрывах в Абдали в кувейтской мухафазе Аль-Джахра, на пограничном переходе с иракской мухафазой Басра, во второй половине дня по местному времени после предполагаемых иранских ракетных ударов.

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