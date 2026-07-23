Ирак: Местные источники сообщили о взрывах в Абдали в кувейтской мухафазе Аль-Джахра, на пограничном переходе с иракской мухафазой Басра, во второй половине дня по местному времени после предполагаемых иранских ракетных ударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии