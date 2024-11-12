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Царьград

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В Новосибирской области мальчик спрятался в шкафу во время пожара и погиб

В Новосибирской области мальчик спрятался в шкафу во время пожара и погиб

Психологи МЧС России работают на месте гибели ребёнка в Чулымском районе.Пожар в городе Чулыме Новосибирской области унёс жизнь мальчика 2020 года рождения.

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