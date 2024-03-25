ЕРЕВАН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КИЕВ: АРМЕНИЯ СТАНЕТ ВОЕННОЙ БАЗОЙ США

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ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Пашинян, окончательно разрывая связи с Россией и готовясь к выходу из ОДКБ, бросается в объятия НАТО.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
а как армянский народ,одобряет?.Если да,то зачем они у нас?
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4 час.
ЮС
Юрентий Сантилимонович
Интересно за сколько он продал армян ?
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4 час.
Ирина
Пашинян марионетка продажная.
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2 час.

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