Роман Костомаров рассказал, что он готов отдать, чтобы быть здоровым

Фигурист отметил, что многая информация о его состоянии, которая появлялась в СМИ, была выдуманной Олимпийский чемпион в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал о том, на что он готов, чтобы быть здоровым.
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