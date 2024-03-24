NN.RU: Изолятор ЛЭП взорвался в Нижнем Новгороде

Подрыв прозвучал в вечерний период на территории Нижнего Новгорода. Позднее местные средства массовой информации поделились сведениями о том, что причиной происшествия оказалась неисправность изолятора ЛЭП.
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