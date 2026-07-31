НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Италия призвала закрыть Шенген для Испании из-за прорыва мигрантов в Сеуту

Италия призвала закрыть Шенген для Испании из-за прорыва мигрантов в Сеуту

Миграционный кризис в Европе снова дал о себе знать, но теперь он приобрел неожиданный поворот. Италия, которая сама годами борется с наплывом беженцев через Средиземное море, публично пригрозила Испании приостановкой Шенгенских соглашений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии