Италия призвала закрыть Шенген для Испании из-за прорыва мигрантов в Сеуту

Миграционный кризис в Европе снова дал о себе знать, но теперь он приобрел неожиданный поворот. Италия, которая сама годами борется с наплывом беженцев через Средиземное море, публично пригрозила Испании приостановкой Шенгенских соглашений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии