Зверев об условиях в Майами: «Покрытие на центральном корте не такое, как на второстепенных, где мы как будто играем на парковке»

В понедельник он обыграл Кристофера Юбенкса – 7:6(4) 6:3. «Мне нравилось играть в Ки-Бискейн (в 2019-м турнир переехал в Майами-Гарденс на Hard Rock Stadium – Sports), мне вообще там нравилось.
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