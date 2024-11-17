Ученики Николая Цискаридзе представят «Щелкунчика» в Кремле

Спектакль состоится в декабре Спектакль «Щелкунчик», в котором сыграют юные танцовщики Академии русского балета представят в Государственном Кремлевском дворце 18 и 19 декабря, покажут с использованием виртуальных декораций, сообщил ТАСС народный артист России и ректор академии Николай Цискаридзе.