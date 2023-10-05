Автомобиль вспыхнул на ходу на Лососинском шоссе

Пожарные помогли водителю потушить машину, загоревшуюся в Прионежском районе В среду в 15 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в Прионежском районе на восьмом километре Лососинского шоссе горит автомобиль.