Директор департамента аукционного дома Aguttes Грегуар де Тури сообщил, что 12 ноября будет продан редкий серебряный сервиз княжны Ольги Николаевны, дочери Николя I.
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