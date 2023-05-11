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В небе над Японией замечены неизвестные горящие объекты

В небе над Японией замечены неизвестные горящие объекты

Японская пресса сообщает о том, что в небе над страной были замечены неопознанные летающие объекты. По последним данным, речь идёт об объектах, отдельные из которых горели в полёте.

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