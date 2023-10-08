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Глава Пентагона Остин: Право Израиля на самооборону непоколебимо

Глава Пентагона Остин: Право Израиля на самооборону непоколебимо

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил с подтверждением права Израиля на самооборону. Кроме того, глава оборонного ведомства США подчеркнул, что позиция американской стороны по данному вопросу остается непоколебимой.

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