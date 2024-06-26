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За рулем

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Как хотели улучшить самый красивый автомобиль СССР (и почему не вышло)

Как хотели улучшить самый красивый автомобиль СССР (и почему не вышло)

Самую красивую Чайку ГАЗ‑13 пытались осовременить еще в 1961 году. Новое оформление передка обрело тогда горизонтально-полосную решетку радиатора во всю ширину автомобиля, четырехфарную оптику и видоизмененный передний бампер.

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