Как хотели улучшить самый красивый автомобиль СССР (и почему не вышло)

Самую красивую Чайку ГАЗ‑13 пытались осовременить еще в 1961 году. Новое оформление передка обрело тогда горизонтально-полосную решетку радиатора во всю ширину автомобиля, четырехфарную оптику и видоизмененный передний бампер.