МИД: Обсуждения гарантий безопасности не будет без учета реалий на земле на Украине

Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Дарчиев заявил о том, что до тех пор, пока реалии Москвы на земле не будут признаны, переговоры о гарантиях безопасности с Украиной не состоятся.
Директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Дарчиев заявил о том, что до тех пор, пока реалии Москвы на земле не будут признаны, переговоры о гарантиях безопасности с Украиной не состоятся.
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