Sony Pictures announced Wednesday that it will re-release "The Holiday" in theaters this December, via Fathom Entertainment, for its 20th anniversary.
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