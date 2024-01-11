Мать-одиночка из Новосибирска требует с блогеров-миллионников 97 тысяч рублей

Девушка купила курс в "Элитной школе запусков", однако после начала обучения попыталась вернуть деньги 25-летняя жительница Новосибирска Светлана Жильцова пытается взыскать с блогеров-миллионников Анны Ищук и Дмитрия Ларионова 97 тысяч рублей.
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