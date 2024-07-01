152-мм армейская самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» центральной группировки ВС РФ на авдеевском направлении.
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152-мм армейская самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» центральной группировки ВС РФ на авдеевском направлении.
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