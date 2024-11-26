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«7Дней.ru»: супруга Петрова скрывала беременность на премьере мужа

«7Дней.ru»: супруга Петрова скрывала беременность на премьере мужа

Жена актёра Александра Петрова Виктория появилась на публике после слухов о беременности. Хотя сама она не комментирует эти сообщения, скрыть округлившийся живот становится всё труднее, сообщает портал «7Дней.

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