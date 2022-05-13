Будро останется главным тренером «Ванкувера» на следующий сезон

Брюс Будро продолжит работу главным тренером «Ванкувера» в следующем сезоне. Канадец был назначен в декабре 2021 года, и под его руководством команда набрала 74 очка, однако в итоге не попала в плей-офф НХЛ.

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