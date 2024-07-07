Сразу три Mercedes-AMG с разными моторами встретились в гонке по прямой

В 2022 году состоялась премьера нового седана Mercedes-AMG C 63 S 4Matic+, который лишился своего 510-сильного 4,0-литрового турбомотора V8 в пользу гибридной силовой установки мощностью 680 сил и 1020 Нм крутящего момента на базе 2,0-литрового бензинового агрегата мощностью 476 лошадиных сил.