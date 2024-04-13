Американцы назвали новый Zeekr «Роллс-Ройсом среди минивэнов»

Портал CarScoops.com впечатлился топ-комплектацией модели 009. Обозреватель сравнил новейший однообъёмник Zeekr с британской люксовой маркой, отметив ультрароскошный салон, кованые диски с лазерной гравировкой, а также информационно-развлекательную систему с гигантским экраном.
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