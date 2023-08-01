Военное обозрение

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Близ польской столицы обнаружен незаконный склад отходов производителя тротила для НАТО

Близ польской столицы обнаружен незаконный склад отходов производителя тротила для НАТО

В Польше разгорается скандал из-за натовских отходов, которые вдруг обнаружились недалеко от Варшавы.

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