Valve разрешила пользователям Steam подавать на себя коллективные иски Сегодня м...

Valve разрешила пользователям Steam подавать на себя коллективные искиСегодня миллионы пользователей Steam проснулись с новым уведомлением от Valve, в котором говорилось, что Соглашение подписчика Steam было обновлено, отменив требование о том, что споры должны передаваться в арбитраж, а не в суд.