Valve разрешила пользователям Steam подавать на себя коллективные иски Сегодня м...

Valve разрешила пользователям Steam подавать на себя коллективные искиСегодня миллионы пользователей Steam проснулись с новым уведомлением от Valve, в котором говорилось, что Соглашение подписчика Steam было обновлено, отменив требование о том, что споры должны передаваться в арбитраж, а не в суд.
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