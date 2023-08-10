О том, что в Японии замалчивают ответственность США за сознательное уничтожение атомными бомбами мирного населения городов Хиросима и Нагасаки, писал не одиножды.
Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки?
Комментарии
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Валентин Воробьев
На момент 1945г. атомной бомбы у СССР ещё не было. Пусть гибель мирных японцев им будет укором - тем, о которых стыдливо замалчивают и самим японцам. Погибшие всё равно безмолвно вопиют об отмщении.
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7 час.
Валентин Щербаков
Что вы все осуждаете этого подпиндосника и жополиза Гутерриша, он же политическая проститутка и ему абсолютно насрать, что думают о нем другие руководители...
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4 час.
Андрей Зайцев
Гутиэрреш - зиц, председатель ООН на службе у США. Приличные люди в таких случаях стреляются!
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2 час.
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