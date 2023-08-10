Господин Гутерриш, так кто же испепелил Хиросиму и Нагасаки?

Валентин Воробьев На момент 1945г. атомной бомбы у СССР ещё не было. Пусть гибель мирных японцев им будет укором - тем, о которых стыдливо замалчивают и самим японцам. Погибшие всё равно безмолвно вопиют об отмщении.

Валентин Щербаков Что вы все осуждаете этого подпиндосника и жополиза Гутерриша, он же политическая проститутка и ему абсолютно насрать, что думают о нем другие руководители...