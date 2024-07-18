В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса

Следственным подразделением ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии