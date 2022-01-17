В Уссурийске автомобилистка столкнулась с деревом

В Уссурийске автомобилистка столкнулась с деревом

ДТП произошло в воскресенье, 16 января, в Уссурийске. В районе железнодорожной слободы женщина за рулем Toyota Raum не справилась со скоростью и съехала с проезжей части.

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