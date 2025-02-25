Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

В

Валентина

Песни должны иметь хорошие стихи, красивую запоминающуюся мелодию и, конечно, такого же исполнителя. Особенно тщательный должен быть отбор к таким праздникам, как 23 февраля, 9 Мая и т.д. Надоели пошловатые хиты "про любовь-морковь" на ТВ. Шведова.