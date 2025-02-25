Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Армяне кричали русским, мол, нечего тут свои порядки наводить и разбросали и затоптали цветы в столице Армении у мемо...В Ереване армяне ...
  • АндрейБорков
    Первый канал объя...
  • Валентина
    Песни должны иметь хорошие стихи, красивую запоминающуюся мелодию и, конечно, такого же исполнителя. Особенно тщатель...Первый канал объя...

Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Царьград Коллаж Царьграда. Пресс-служба Первого канала направила редакции Царьграда комментарий, объяснив, почему из концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, вырезали песни "Русские и "Небо славян".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина
Супер! Спасибо! Шведова.
Ответить
2 час.
В
Валентина
Песни должны иметь хорошие стихи, красивую запоминающуюся мелодию и, конечно, такого же исполнителя. Особенно тщательный должен быть отбор  к таким праздникам, как 23 февраля, 9 Мая и т.д.  Надоели пошловатые   хиты &quot;про любовь-морковь&quot; на ТВ. Шведова.
Ответить
2 час.
АндрейБорков
Ответить
1 час.
наверх