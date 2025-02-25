Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Царьград Коллаж Царьграда. Пресс-служба Первого канала направила редакции Царьграда комментарий, объяснив, почему из концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, вырезали песни "Русские и "Небо славян".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии