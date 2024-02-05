Британский авианосец не сможет поддержать масштабные учения НАТО

Флагманский корабль Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосец "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth), не выйдет из Портсмута, чтобы возглавить группу из более чем 40 кораблей и судов в рамках крупнейших за последние 30 лет учений НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник").