Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Британский авианосец не сможет поддержать масштабные учения НАТО

Британский авианосец не сможет поддержать масштабные учения НАТО

Флагманский корабль Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосец "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth), не выйдет из Портсмута, чтобы возглавить группу из более чем 40 кораблей и судов в рамках крупнейших за последние 30 лет учений НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник").

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