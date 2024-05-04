В Госдуме заявили о попытках создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

За ними стоят иностранные государства Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки недружественных стран создать негативный информационный фон вокруг инаугурации президента Владимира Путина.
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