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Встреча «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века»

Встреча «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века»

Наследие Ивана Билибина солжно переоценить: его художественный стиль, сказочные персонажи и интерес к древнерусской культуре стали частью визуального образа России.

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