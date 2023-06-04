Клещи атакуют: что такое болезнь Лайма, как она передается и проявляется Елена ГалицкаяБолезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, является наиболее распространенным заболеванием, передающимся через укусы иксодовых клещей, в России.