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Клещи атакуют: что такое болезнь Лайма, как она передается и проявляется

Клещи атакуют: что такое болезнь Лайма, как она передается и проявляется

Клещи атакуют: что такое болезнь Лайма, как она передается и проявляется Елена ГалицкаяБолезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз, является наиболее распространенным заболеванием, передающимся через укусы иксодовых клещей, в России.

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