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Электрокара лишился севастополец, задолжавший за нарушение ПДД более 400 тысяч рублей

Электрокара лишился севастополец, задолжавший за нарушение ПДД более 400 тысяч рублей

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактической операции «Должник» выявили автомобиль, хозяин которого задолжал крупную сумму за нарушение правил дорожного движения.

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