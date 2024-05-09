Возобновляемые источники заняли треть в мировой выработке электроэнергии — закат эры ископаемого топлива всё ближеДоля возобновляемых источников в производстве всей электроэнергии в мире достигла рекордного показателя — 33 %.
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