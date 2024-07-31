На Парижской Олимпиаде поиздевались и над Святой Троицей. Разве в сексе заключается весь смысл жизни?

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, наделавшая много шуму и поразившая большинство граждан в мире глумлением над чувствами христиан, над общечеловеческой моралью и нравственностью, продолжает обрастать новыми скандальными деталями и подробностями.