На Парижской Олимпиаде поиздевались и над Святой Троицей. Разве в сексе заключается весь смысл жизни?

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, наделавшая много шуму и поразившая большинство граждан в мире глумлением над чувствами христиан, над общечеловеческой моралью и нравственностью, продолжает обрастать новыми скандальными деталями и подробностями.
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