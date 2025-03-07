# Чернильница Очень любопытную и полную чудес историю поведали нам мужчины из Русской общины. А началась эта удивительная история с банального рейда силовиков на нелегальное общежитие мигрантов.
Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям
Комментарии
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demyr150648
А вот, и неправда, у нас в стране дух. справедливости, все мигранты - братья, весь украинский народ - братский, все граждане живут зажиточно и преуспевают, полиция и справедлива, честна. и бескорыстна, Судьи - кристально честны. Даже цыгане - не только поют и танцуют, но подумывают, как бы немного снизить уровень торговли наркотой и не избивать толпой русских детей. А мигранты у нас , как и мы, -все равны, все добропорядочны и спокойны. А руководит всем этим - самый лучший президент в мире!
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5 час.
Александр Рожков
Всем Радоваться!
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4 час.
Михалыч
Зазеркалье!!!! А власть НИЧЕГО не видит.
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1 час.
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