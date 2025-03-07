Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Медведев
    Жизнь россиянина превыше всего, тем более правозащитников! Пособники умолять права коренного населения должны быть ос...Уничтожать любого...
  • чвсатпкьл
    А маршал кем командует? 🤣😂Уничтожать любого...
  • чвсатпкьл
    Читайте закон о полиции пункт применение и использование оружия. Согласно статье 23 Федерального закона от 07.02.2011...Уничтожать любого...

Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям

Сотни мигрантов исчезли после задержания, москвичи возмущены и обращаются к властям

# Чернильница Очень любопытную и полную чудес историю поведали нам мужчины из Русской общины. А началась эта удивительная история с банального рейда силовиков на нелегальное общежитие мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
d
demyr150648
А вот, и неправда, у нас в стране дух. справедливости, все мигранты - братья, весь украинский народ - братский, все граждане живут зажиточно и преуспевают, полиция и справедлива, честна. и бескорыстна, Судьи - кристально честны. Даже цыгане - не только поют и танцуют, но подумывают, как бы немного снизить уровень торговли наркотой и не избивать толпой русских детей. А мигранты у нас , как и мы, -все равны, все добропорядочны и спокойны. А руководит всем этим - самый лучший президент в мире!
Ответить
5 час.
Александр Рожков
Всем Радоваться!
Ответить
4 час.
Михалыч
Зазеркалье!!!! А власть НИЧЕГО не видит.
Ответить
1 час.
наверх