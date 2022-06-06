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Командование ВСУ отправило на смерть 1,5 тысячи морпехов ради эвакуации офицеров из Донбасса

Командование ВСУ отправило на смерть 1,5 тысячи морпехов ради эвакуации офицеров из Донбасса

Федеральное агентство новостей Командование Вооруженных сил Украины отправило 1,5 тысячи бойцов 36-й бригады морской пехоты на самоубийственную миссию ради безопасной эвакуации офицеров из Донбасса, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

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