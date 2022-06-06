Федеральное агентство новостей Командование Вооруженных сил Украины отправило 1,5 тысячи бойцов 36-й бригады морской пехоты на самоубийственную миссию ради безопасной эвакуации офицеров из Донбасса, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
Федеральное агентство новостей Командование Вооруженных сил Украины отправило 1,5 тысячи бойцов 36-й бригады морской пехоты на самоубийственную миссию ради безопасной эвакуации офицеров из Донбасса, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
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