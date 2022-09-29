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ЛЕПЁХИН: Поражение подстегнет «Зенит», и «Спартаку» победа придаст позитива

ЛЕПЁХИН: Поражение подстегнет «Зенит», и «Спартаку» победа придаст позитива

«Не думаю, что результат матча как-то глобально скажется на настроении «Зенита», - поделился экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин после разгрома «сине-бело-голубых» «Спартаком» в Кубке России (0:3).

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