ЛЕПЁХИН: Поражение подстегнет «Зенит», и «Спартаку» победа придаст позитива

«Не думаю, что результат матча как-то глобально скажется на настроении «Зенита», - поделился экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин после разгрома «сине-бело-голубых» «Спартаком» в Кубке России (0:3).
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