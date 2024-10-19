📹⚡️Оперативно-тактическая квазибаллистическая ракета 9М723-1 комплекса 9К720 "Искандер-М" эпично поразила крупный склад БК 92-й бригады ВСУ в н.
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📹⚡️Оперативно-тактическая квазибаллистическая ракета 9М723-1 комплекса 9К720 "Искандер-М" эпично поразила крупный склад БК 92-й бригады ВСУ в н.