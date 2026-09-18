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«Странная болезнь»: орловцы жалуются на дикую боль в горле без температуры

«Странная болезнь»: орловцы жалуются на дикую боль в горле без температуры

В социальных сетях орловцы рассказывают о симптомах простуды без температуры. В Орловской области сейчас наблюдается резкий подъём вирусных инфекций.

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