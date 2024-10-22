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Врач Коньков: наступают времена опасности простых инфекций – это меняет мир

Врач Коньков: наступают времена опасности простых инфекций – это меняет мир

В современной медицине устойчивость бактерий к антибиотикам является одной из самых острых проблем. Мир возвращается во времена, когда даже самые простые инфекции были смертельно опасны, а операции вроде пересадки органов – слишком рискованными, объяснил RT доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

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