«Рособоронэкспорт» представит новые БПЛА на встрече высоких представителей в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит новые беспилотники Supercam X4 и «Голиаф» на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.
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