Правительство Болгарии уходит в отставку

Премьер-министр Болгарии Николай Денков 5 марта подал заявление об отставке своего правительства в соответствии с договоренностью двух крупнейших парламентских блоков, между которыми в последние недели появились все более заметные разногласия.
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